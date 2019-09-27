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Ситуация на Украине 25 минут назад

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27 сентября 201916:27

Вадиму Рабиновичу стыдно за новую украинскую власть

Интерес США к Владимиру Зеленскому замешан на уголовном деле против сына Джо Байдена, заявил в эфире программы "60 минут" председатель украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович. "Мне стыдно, что сегодня Украину используют, как хотят", — сказал политик.

"Может быть для вас это будет новостью, но 19 мая прошлого года Петр Порошенко потихоньку передал еще одну нефтяную скважину компании Злочевского и Байдена, то есть знаменитой "Бурисме". Этого пока нет в уголовных делах", — рассказал он.

Вадим Рабинович раскритиковал власть и по другим вопросам: "Мне очень не нравится, что пока Зеленский был в Вашингтоне, на Украине расправились с лидером информационного вещания каналом "112. Украина". Это что – свобода слова и победа президента Зеленского? Сегодня по телеканалам стреляют из гранатометов, но никто не расследует. Это тоже победа новой власти? И все это происходит не при Порошенко", — подчеркнул Рабинович.


"Свободные каналы закрывают, журналистов преследуют, бьют на улицах. На заседание Нацсовета, где обсуждался вопрос о свободе слова, приехал с группой бандитов националист Стерненко, который обвиняется в убийстве. Его выпустили на время, чтобы он пришел запугивать журналистов. Но этого не получилось у Порошенко, не получится и у Зеленского", — подытожил украинский политик.

26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины отказался продлевать телеканалу "112. Украина" лицензию на цифровое вещание. По мнению членов Нацсовета, телеканал "в течение шести лет нарушал программную концепцию вещания".

В ответ представители "112. Украина" сообщили, что они неоднократно подавали заявки на изменение программной концепции, однако в органах власти им отказывали, а в последнем случае и вовсе проигнорировали, нарушив установленные сроки для ответа.

Руководство и сотрудники телеканала "112. Украина" заявили о незаконности принятого решения об отказе продлевать лицензию. По их мнению, у многих членов Нацсовета закончились полномочия для принятия любых решений.

"Телеканал "112. Украина" не впервые оказывается неудобным для власти, мы боремся за наше право быть в эфире с самого начала существования канала, каждая власть пыталась прекратить нашу работу", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте канала.

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