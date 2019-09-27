Новорожденную петербурженку назвали Россия Русских

Семья из Петербурга решила назвать дочку, рожденную несколько дней назад, Россия. А фамилия – по отцу: Русских.

Отец малышки Михаил рассказал петербургскому изданию "Фонтанка", что решение о том, как назвать дочь, принимали, исходя из внутренних убеждений, и хотели, чтобы оно было связано с Россией.

Старшие родственники от выбора имени для девочки не в восторге, но отец говорит, что если в осознанном возрасте девочка не захочет быть Россией Михайловной Русских и решит сменить имя, он не будет против.

Интересно, что в семье воспитывается сын Михаила от первого брака по имени Марсель.