МИД РФ рассмотрит запрос о лишении DW аккредитации, если он поступит

В МИД России готовы рассмотреть запрос о лишении аккредитации немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, если документ поступит от Госдумы РФ.

"В случае поступления запроса рассмотрим его в порядке, предусмотренном законодательством", — сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела России нашла в деятельности Deutsche Welle нарушения российского законодательства. Речь идет об одной из публикаций издания в Twitter во время несанкционированной протестной акции в Москве.

Глава комиссии Василий Пискарев сообщил, что материалы расследования будут направлены в Роскомнадзор, Минюст, Генпрокуратуру и МИД РФ.