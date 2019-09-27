Ни доказательств, ни объяснений: в скандале с Трампом и Зеленским обвинили Москву

Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) считает, что Россия причастна к скандалу вокруг июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Как передает ТАСС, об этом Пелоси проинформировала мировую общественность в эфире американского кабельного телеканала MSNBC

Комментируя скандал вокруг разговора двух лидеров, по итогам которого Пелоси на днях объявила о начале запуска процедуры импичмента против Трампа, спикер неожиданно заявила о том, что "Россия приложила к этому руку", не пояснив своих слов.

В июле 2019 года Трамп и Зеленский побеседовали по телефону, после чего сотрудник контрразведки слил в прессу подробности их беседы и грянул громкий политический скандал. Демократы обвинили нынешнего главу Белого дома в том, что в ходе беседы он оказывал давление на своего собеседника, добиваясь расследования против сына экс-президента США Джозефа Байдена Хантера в обмен на финансовую и военную помощь Киеву.

В ответ Трамп распорядился опубликовать рассекреченную стенограмму своего разговора с Зеленским. Министерство юстиции США изучив материалы, пришло к выводу, что американский президент не нарушал национальное законодательство.