Попытка вооруженного ограбления с курьезным финалом попала на видео

Камера наблюдения запечатлела курьезный инцидент, произошедший на днях в городе Росарио, расположенном в провинции Санта-Фе на востоке Аргентины.

На кадрах видно, как мотоцикл с двумя седоками остановился около припозднившегося пешехода. Пассажир двухколесного транспортного средства, вооруженный пистолетом, устремился к нему с явным намерением обогатиться за его счет.

Через мгновение грабитель опознал в жертве своего знакомого. Молодые люди дружески обнялись, после чего злоумышленники укатили на поиски другой добычи. Несостоявшийся потерпевший проводил приятелей напутственным взмахом руки.