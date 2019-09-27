Тоскующий отец заказал пермским робототехникам копию умершего сына

В пермскую компанию, которая выпускает роботов-промоутеров, обратились с необычной просьбой.

Мужчина рассказал, что год назад у него умер сын, он по нему очень скучает и просит создать его "двойника".

"Попросил создать его копию и натренировать нейросистему (мозг робота) на сообщениях сына в социальных сетях", — рассказал "РГ" директор по развитию компании Promobot Олег Кивокурцев.

При этом он отметил, что пока в компании сомневаются, браться ли за такой заказ из этических соображений.

Ранее компания объявила о запуске серийного производства роботов-двойников человека, а в апреле андроид "Алекс" стал даже временным ведущим телеканала "Россия 24".

Внешность его была скопирована с директора Promobot Алексея Южакова.