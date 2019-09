Ферстаппен – лучший во второй практике Гран-при России, Квят – 12-й

Пилот"Ред Булла" Макс Ферстаппен показал лучшее время во второй сессии свободных заездов на этапе Формулы-1 в России. Голландец преодолел 29 кругов, в лучшем из них он показал время одна минута 33,162 секунды.

Вторым стал 21-летний монегаск из "Феррари" Шарль Леклер (+0,335), а замкнул тройку лидеров финский гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас (+0,646). Россиянин из "Торо Россо" Даниил Квят (+2,175) стал 12-м.

CLASSIFICATION: END OF FP2



Max Verstappen takes P1 in FP2, ahead of Charles Leclerc 👀



Mercedes break into the top three with Valtteri Bottas#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/1JnkTA6LuY