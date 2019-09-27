Тренера по кикбоксингу уволили за эротические фото 20-летней давности

Тренер по кикбоксингу из Магнитогорска Екатерина Конопенко потеряла работу и чуть не попала под статью о невыполнении родительских обязанностей. Причиной тому стали снимки с пометкой "18+", опубликованные в социальной сети десять лет назад.

Сама женщина считает, что конфликт спровоцирован директором центра, в котором она работает, поскольку долгое время они не ладили между собой. Теперь пикантными снимками и видео заинтересовались в прокуратуре и Следственном комитете, сообщает 74.ru.

Эротические кадры были сделаны в 2000 году в рамках культурного проекта "Эксперимент". Женщину уволили из детско-юношеского центра "за аморальность". Как отметила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, в ходе проверки было установлено, что пикантные снимки находятся в свободном доступе. На них изображены мужчина и женщина в обнаженных видах, что свидетельствует о нарушении нравственных и этических норм, способных ущемлять права несовершеннолетних учеников.

Кроме того, после увольнения Конопенко и ее 17-летнюю дочь вызвали в полицию на допрос после поступления информации о несоблюдении родительских обязанностей. Причиной тому стали снимки, на которых маленькая девочка в своих руках держит оружие. Следствием установлено, что данные кадры сделаны в рамках художественной фотосессии, а в отношении несовершеннолетней противоправных действий не осуществлялось.

Екатерина Конопенко намерена отстаивать свои права. Она подаст в суд и будет требовать восстановления на работе.