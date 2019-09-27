Не легенда, а чудо! Поклонники и друзья поздравляют Веру Васильеву с 94-летием

29 сентября легендарный Театр сатиры отмечает 95-летие, а 30 сентября приме этого театра — актрисе Вере Васильевой — исполнится 94. Из них 71 год был связан именно с Театром сатиры.

На его сцене она сыграла больше 60 ролей, и почти полсотни – в кино. Зрители СССР полюбили ее, когда актрисе было 23, — по фильму "Сказание о земле Сибирской".

Верность – спутница жизни Веры Кузьминичны не только в профессии, но и в женской судьбе.

Всю жизнь она прожила в полной гармонии с мужем Владимиром Ушаковым.

Экс-министр культуры Михаил Швыдкой вспоминает, что "это был очень скромный человек". "Человек, который растворился в своей жене – и я его понимаю", — говорит он.

"Вы милая, очаровательная, живая, а никакая не легенда, — признается в любви к актрисе Швыдкой. — Вы не миф, а чудо!"

Сама Вера Кузьминична рассказывает, что все эти годы они с мужем "прожили очень дружно и очень хорошо", потому что он понимал, что для Веры Кузьминичны главное в жизни – это ее роли, и относился к этому "очень неэгоистично".

"Он вообще был очень заботливым человеком и житейски умелым. А я нет. Если бы у меня был ребенок, я научились бы заботиться в быту, а так мой муж обо мне заботился", — признается актриса.

Поздравить Веру Кузьминичну в студию "Прямого эфира" пришли многие известные люди.

Как вспоминает свою первую встречу с актрисой Наина Ельцина? Как поздравили Веру Васильеву звезды экрана? Почему у нее нет детей? Какое отличие видит она между своим поколением и современной молодежью? И знает ли, кто такие блогеры?

Об актрисе, в которую были влюблены зрители нескольких поколений, — программа "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".