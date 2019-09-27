Названы условия переименования SSJ100

Смена названия российского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) возможна только после серьезного качественного улучшения модели, причем такая модернизация уже начата.

"Наша цель — не переименовать самолет, а сформировать обновленный, востребованный рынком продукт", — рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая производит самолет.

В ГСС подчеркнули, что машина должна стать одной из лучших в своем классе. Проводимая в рамках политики импортозамещения модернизация нацелена на повышение надежности и комфортности самолета, а также на улучшение экономики его эксплуатации.

Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 был запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году.