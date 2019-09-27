Вмешательство в дела России: Deutsche Welle ответила думской комиссии

Немецкая телерадиокомпания компания Deutsche Welle настаивает, что не вмешивалась во внутренние дела РФ, и рассчитывает, что российские власти обеспечат свободную работу ее сотрудникам на территории России.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал официальный представитель DW Кристоф Юмпельт.

Он сообщил, что 27 сентября на заседании в Берлине совет по вещанию компании обсудил обвинения Госдумы, заслушал генерального директора Петера Лимбурга и пришел к выводу, что Deutsche Welle не вмешивалась во внутренние дела России.

В свою очередь, председатель совета DW Карл Юстен выразил надежду, что Москва обеспечит корреспондентам компании возможность беспрепятственно работать в РФ.

Ранее сообщалось, что думская комиссия по расследованию вмешательства во внутренние дела России обвинила DW в нарушении российского законодательства. Глава комиссии Василий Пискарев пообещал направить материалы проверки в Генеральную прокуратуру, министерство юстиции и Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Комиссия также собирается проверить такие средства массовой информации как "Медуза", Русскую службу Би-би-си, "Голос Америки", "Радио "Свобода", компании Facebook и Google.