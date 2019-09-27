Мужчина самокатом разбил голову игравшему под окнами соседскому ребенку

В Чебоксарах раздраженный мужчина в сердцах бросил металлический самокат в шумевшего под его окнами ребёнка и угодил ему в голову. Мальчику потребовалась помощь хирургов, а его обидчику в ближайшее время потребуются адвокаты, поскольку ситуация грозит обернуться уголовным делом, сообщает pg21.ru.

Инцидент произошел около пяти часов вечера 24 сентября во дворе по проспекту Мира. Мужчина, как утверждают соседи, постоянного гоняет детей с площадки под окнами, требуя тишины, но на сей раз он не только накричал на ребят, но и бросил в препиравшегося с ним мальчика оказавшийся под рукой самокат. Этот момент попал в объектив камеры наблюдения.

У пострадавшего диагностировали глубокое рассечение головы, ему наложили несколько швов. Его родителям не удалось достучаться до "метателя" — он попросту не открыл дверь. Отец мальчика написал заявление в полицию, в ближайшее время по факту причинения травм подростку может быть заведено уголовное дело.

"Сейчас по этому делу проводится проверка", — уточнили в пресс-службе МВД по Чувашии.