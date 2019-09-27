Глава МИД РФ анонсировал сочинский саммит на заседании Совбеза ООН

Министр иностранных дел Российской Федерации анонсировал сочинский саммит Россия—Африка на заседании Совбеза ООН. Сергей Лавров подчеркнул, что международная встреча в таком формате состоится по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Напомним, мероприятие пройдет в Сочи с 23 по 24 октября. В дальнейшем встречу планируют сделать регулярной. Она будет проводиться поочередно на территории России и Африки, передают "Вести Сочи".

"Форум в Сочи должен внести значимый вклад в нормализацию общей ситуации на африканском континенте", — отметил глава МИДа.

Также Лавров сообщил, что на форум в этом году приедут главы правительств и стран практически всех африканских стран.