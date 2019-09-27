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27 сентября 201909:30

Фильм о волонтерах из России завоевал награду на международном фестивале Cannes Corporate Media & TV Awards

26 сентября в Каннах прошел 10-й международный фестиваль Cannes Corporate Media & TV Awards. Награду в номинации "Fundraising, Non-profit, CSR" получил документальный фильм "Неравнодушные".

Фильм рассказывает истории корпоративных волонтеров "Норникеля", которые в свободное от работы время помогают тем, кто в них нуждается, и делают мир лучше.

Как отмечает генеральный директор агенства Meshmedia Ирина Мелешко: "Нам очень приятно, что фильм "Неравнодушные" удостоен такой престижной награды. Доброта, искренность, бескорыстность. Я думаю, говорить об этих вещах крайне важно сегодня и всегда. И каждый, кто посмотрит это кино, почувствует теплоту сердец его героев".

Cannes Corporate Media & TV Awards — это международный фестиваль, посвященный корпоративным фильмам, онлайн-изданиям и телевизионным постановкам. Жюри фестиваля состоит из специалистов по корпоративным коммуникациям и обладателей "Оскара" и "Эмми".

С 2010 года Каннский кинофестиваль задает мировые тренды для корпоративных фильмов, а уровень номинантов постоянно растет, в этом году было подано порядка 1000 работ из 51 страны со всех пяти континентов, от Бразилии, США и Канады до Австралии и Новой Зеландии.

Руководитель проектов компании "Норникель" Занда Буслова отметила, что идея снять фильм родилась абсолютно органично. "У нас уже 4 год существует программа корпоративного волонтерства "Комбинат добра", и с каждым годом их ряды пополняет все большее количество сотрудников, а проекты, которые они реализуют, становятся все масштабнее. Это вдохновляет рассказывать об этом, писать статьи и снимать фильмы".

Генеральный продюсер фильма Алексей Никишкин признался: "Мы рады, что взяли эту награду! Документальный фильм "Неравнодушные" — это результат большой работы нашей команды. Несколько месяцев съемок в Москве, Норильске и Мончегорске, многие часы отснятого материала. Мы благодарны "Норникелю" за доверие. Я горжусь каждым, кто сделал это кино, и каждым, кто делает этот мир лучше — как герои нашего фильма".

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