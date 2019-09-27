Захарова: по логике Пелоси, руку Россия приложила именно к ней

В МИДе прокомментировали заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что российская сторона может быть причастна к скандалу вокруг разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Официальный представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook написала: "Учитывая, что именно Нэнси Пелоси раздула "скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины", то, по логике спикера, руку Россия приложила именно к ней".

Скандал вокруг разговора Трампа и Зеленского возник после публикации его стенограммы в среду, 25 сентября. Ранее сообщалось, что американский лидер якобы мог просить украинского коллегу посодействовать в расследовании насчет сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Украине. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп действительно попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения украинского экс-генпрокурора Виктора Шокина, а также дела самого Байдена.

Ранее на своей странице в Twitter лидер США написал, что разговор с Зеленским был самым лучшим и честным, а глава комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф — обманщик.