Пожали руки и проговорили 48 минут: Лавров встретился с Помпео

На полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИД РФ Сергей Лавров встретился со своим американским коллегой Майком Помпео.

48-минутная беседа прошла за закрытыми дверями, до этого дипломаты молча пожали друг другу руки в присутствии журналистов. Сотрудники СМИ выкрикнули несколько вопросов (в частности, об импичменте лидера США Дональда Трампа и скандале вокруг его беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским), но ответов не последовало.

После разговора Помпео улыбнулся журналистам, но беседовать с ними не стал.

Также в этот день Сергей Лавров пересекся с министром иностранных дел Мексики и главами МИД стран ОДКБ. Кроме того, шеф российской дипломатии в ООН открыл выставку, посвященную русской печати в Соединенных Штатах и организованную при поддержке ТАСС.