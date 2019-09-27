Полная ерунда. Нурмагомедов ответил на вызов Ибрагимовича

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил шведскому футболисту Златану Ибрагимовичу, который запустил челлендж и бросил вызов российскому бойцу смешанных единоборств.

Ибрагимович опубликовал видео челленджа в социальных сетях и отметил в сообщении Хабиба Нурмагомедова, а также полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сербского теннисиста Новака Джоковича и своего агента Мино Райолу.

"Полная ерунда", – написал Нурмагомедов в комментариях к посту шведа в Instagram.

Напомним, суть Matrix Challeng, как назвал его 37-летний форвард, в том, что нужно, удерживая мяч на груди, отклониться назад и двигать руками, как главный герой серии фильмов "Матрица" Нео делал, уклоняясь от летящих в него пуль.