Замгенпрокурора Украины объяснил закрытие дела Байдена

Украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности компании Burisma Group.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность в эфире радиостанции "Новое время" проинформировал заместитель генерального прокурора, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий.

Он подчеркнул, что дело в отношении Байдена и его сына, которое безрезультатно расследовалось около двух лет, было закрыто еще 1 августа 2017 года.

В июле 2019 года президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский побеседовали по телефону, после чего из-за утечки разразился громкий политический скандал. Демократы обвинили нынешнего руководителя Белого дома в том, что в ходе беседы он оказывал давление на Зеленского, добиваясь расследования против сына экс-президента США Джозефа Байдена Хантера в обмен на финансовую и военную помощь Киеву.

В ответ Трамп распорядился опубликовать рассекреченную стенограмму своего разговора с Зеленским. Министерство юстиции США изучив материалы, пришло к выводу, что американский президент не нарушал национальное законодательство.

Хантер Байден входил в состав совета директоров Burisma Group — одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. Его отец в бытность вице-президентом США в 2016 году потребовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора Шокина, который в том числе расследовал деятельность Burisma.

Назначенный после Шокина генеральным прокурором Украины Юрий Луценко сообщил, что не располагает информацией о правонарушениях, с которыми могли бы быть связаны Байден-старший или его сын.