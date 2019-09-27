"Барыс" одержал четвертую победу кряду, обыграв на выезде "Трактор"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нур-султанский "Барыс" на льду арены имени Валерия Белоусова в Челябинске обыграл местный "Трактор" со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Даррен Диц и Корбан Найт, забросившие шайбы на 12-й и 52-й минутах соответственно, а у хозяев льда единожды на десятой минуте отличился Ессе Виртанен.

"Барыс" одержал четвертую победу кряду и с 14 очками поднялся на второе место в Восточной конференции, а "Трактор" в ней же расположился на седьмой строчке, имея в активе на три очка меньше. Подопечные Петериса Скудры потерпели поражение в четвертой игре подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ команда из Казахстана в понедельник, 30 сентября, примет пекинский "Куньлунь Ред Стар", а челябинцы днем ранее дома сыграют с ярославским "Локомотивом".