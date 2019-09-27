Live

Новости Спорт

Все видео этой рубрики
27 сентября 201919:40

"Барыс" одержал четвертую победу кряду, обыграв на выезде "Трактор"

hcbarys.kz

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нур-султанский "Барыс" на льду арены имени Валерия Белоусова в Челябинске обыграл местный "Трактор" со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Даррен Диц и Корбан Найт, забросившие шайбы на 12-й и 52-й минутах соответственно, а у хозяев льда единожды на десятой минуте отличился Ессе Виртанен.

"Барыс" одержал четвертую победу кряду и с 14 очками поднялся на второе место в Восточной конференции, а "Трактор" в ней же расположился на седьмой строчке, имея в активе на три очка меньше. Подопечные Петериса Скудры потерпели поражение в четвертой игре подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ команда из Казахстана в понедельник, 30 сентября, примет пекинский "Куньлунь Ред Стар", а челябинцы днем ранее дома сыграют с ярославским "Локомотивом".

Сейчас

18:35

Пожали руки и проговорили 48 минут: Лавров встретился с Помпео

17:25

Deutsche Welle ответила думской комиссии

16:20

В скандале с Трампом и Зеленским обвинили Москву

15:21

Немецкий МИД готов поддержать Deutsche Welle, нарушившую российские законы

14:35

В Швеции арестован уснувший за штурвалом российский капитан

13:51

У Deutsche Welle нашли признаки иноагента и оправдания экстремизма

12:42

Россия ответит северокорейским браконьерам "энергичными мерами"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Пожали руки и проговорили 48 минут: Лавров встретился с Помпео

Пожали руки и проговорили 48 минут: Лавров встретился с Помпео

1 час назад
Захарова: по логике Пелоси, руку Россия приложила именно к ней

Захарова: по логике Пелоси, руку Россия приложила именно к ней

1 час назад
Вмешательство в дела России: Deutsche Welle ответила думской комиссии

Вмешательство в дела России: Deutsche Welle ответила думской комиссии

2 часа назад

Трансляции

Генассамблея ООН. 74-я сессия

Программа "Вести в 20:00"
22:00

Генассамблея ООН. Итоговая пресс-конференция Сергея Лаврова

Завтра, 28 сентября

20:00

Программа "Вести в субботу"
Все трансляции
Замгенпрокурора Украины объяснил закрытие дела Байдена

Замгенпрокурора Украины объяснил закрытие дела Байдена

10 минут назад
В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу

В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу

1 час назад
"Sex machine": сын помощника Зеленского дал урок "интимной" кулинарии

"Sex machine": сын помощника Зеленского дал урок "интимной" кулинарии

1 час назад
Оштрафован за мелкое хулиганство: как актер Максим Аверин попал в сводку происшествий

Оштрафован за мелкое хулиганство: как актер Максим Аверин попал в сводку происшествий

3 часа назад
Кремль прокомментировал возможность публикации стенограмм переговоров лидеров РФ и США

Кремль прокомментировал возможность публикации стенограмм переговоров лидеров РФ и США

6 часов назад
Отмена санкций в обмен на переговоры: Вашингтон отказал Тегерану

Отмена санкций в обмен на переговоры: Вашингтон отказал Тегерану

2 часа назад
В Швеции арестован уснувший за штурвалом российский капитан

В Швеции арестован уснувший за штурвалом российский капитан

5 часов назад
Террористы улучшают беспилотники, атакующие Хмеймим

Террористы улучшают беспилотники, атакующие Хмеймим

4 часа назад
Киев считает опасным авиасообщение с Москвой, а поезда оставит

Киев считает опасным авиасообщение с Москвой, а поезда оставит

1 час назад
"Герой": все секреты съемок приключенческого экшна

"Герой": все секреты съемок приключенческого экшна

7 часов назад
Фестиваль "Уроки режиссуры" в Москве. Фотоанонс

Фестиваль "Уроки режиссуры" в Москве. Фотоанонс

25.09.2019 15:52
Смотрите в выходные: "Расследование Эдуарда Петрова" - Михаил Круг: несыгранный концерт

Смотрите в выходные: "Расследование Эдуарда Петрова" - Михаил Круг: несыгранный концерт

24.09.2019 14:42
Владимир Спиваков отметит юбилей в Доме музыки

Владимир Спиваков отметит юбилей в Доме музыки

24.09.2019 12:18
Нужна помощь: Гошу Хамитьянова спасет пересадка почки

Нужна помощь: Гошу Хамитьянова спасет пересадка почки

23.09.2019 09:09
Секретарь СНБО Украины попросил президента об отставке

Секретарь СНБО Украины попросил президента об отставке

7 минут назад
"Барыс" одержал четвертую победу кряду, обыграв на выезде "Трактор"

"Барыс" одержал четвертую победу кряду, обыграв на выезде "Трактор"

21 минута назад
15,6-дюймовый ноутбук Huawei MateBook D представлен в России. Цена

15,6-дюймовый ноутбук Huawei MateBook D представлен в России. Цена

38 минут назад
Полная ерунда. Нурмагомедов ответил на вызов Ибрагимовича

Полная ерунда. Нурмагомедов ответил на вызов Ибрагимовича

51 минута назад
Brexit: переговоры между Британией и ЕС снова не принесли результатов

Brexit: переговоры между Британией и ЕС снова не принесли результатов

1 час назад
Названы условия переименования SSJ100

Названы условия переименования SSJ100

1 час назад
TikTok отслеживает пользователей через распознавание лиц

TikTok отслеживает пользователей через распознавание лиц

1 час назад
Жест "ОК" включен в список символов ненависти и расового превосходства

Жест "ОК" включен в список символов ненависти и расового превосходства

1 час назад
Не легенда, а чудо! Поклонники и друзья поздравляют Веру Васильеву с 94-летием

Не легенда, а чудо! Поклонники и друзья поздравляют Веру Васильеву с 94-летием

2 часа назад
Мужчина самокатом разбил голову игравшему под окнами соседскому ребенку

Мужчина самокатом разбил голову игравшему под окнами соседскому ребенку

2 часа назад
Объявлен состав мужской сборной России на Кубок мира по волейболу

Объявлен состав мужской сборной России на Кубок мира по волейболу

2 часа назад
Интрига: стало известно, что происходит с китайскими автомобилями после продажи

Интрига: стало известно, что происходит с китайскими автомобилями после продажи

2 часа назад
Тренера по кикбоксингу уволили за эротические фото 20-летней давности

Тренера по кикбоксингу уволили за эротические фото 20-летней давности

2 часа назад
Facebook избавит пользователей от страданий, скрывая лайки

Facebook избавит пользователей от страданий, скрывая лайки

2 часа назад
Вадиму Рабиновичу стыдно за новую украинскую власть

Вадиму Рабиновичу стыдно за новую украинскую власть

3 часа назад
Старение населения ведёт развитые страны к религиозному подъёму

Старение населения ведёт развитые страны к религиозному подъёму

3 часа назад
Комикс "Джокер" оказался в центре скандала еще до премьеры

Комикс "Джокер" оказался в центре скандала еще до премьеры

4 часа назад
ВАЗ может: найдена "Приора", проехавшая 1 миллион километров. Но...

ВАЗ может: найдена "Приора", проехавшая 1 миллион километров. Но...

4 часа назад
"Охотник" и Су-57 совершили первый совместный полет

"Охотник" и Су-57 совершили первый совместный полет

5 часов назад
Бывшая сотрудница клиники, где лечится Заворотнюк, хочет нажиться на ее фото

Бывшая сотрудница клиники, где лечится Заворотнюк, хочет нажиться на ее фото

5 часов назад
Открытый огонь: юристы проанализировали запрет курения на балконах

Открытый огонь: юристы проанализировали запрет курения на балконах

5 часов назад
"Поджигатель звезд": Игорь Матвиенко рассказал о суточном браке с Джуной

"Поджигатель звезд": Игорь Матвиенко рассказал о суточном браке с Джуной

5 часов назад
Самые дешевые апартаменты в Москве стоят 2 миллиона, самые дорогие - 2 миллиарда

Самые дешевые апартаменты в Москве стоят 2 миллиона, самые дорогие - 2 миллиарда

6 часов назад
Новые камеры замера средней скорости на федеральных трассах: называем адреса

Новые камеры замера средней скорости на федеральных трассах: называем адреса

6 часов назад
Путин пока не принял решения по похоронам Ширака

Путин пока не принял решения по похоронам Ширака

7 часов назад
Родитель обыкновенный и не очень: виды родителей в мультфильмах

Родитель обыкновенный и не очень: виды родителей в мультфильмах

7 часов назад
Погода на выходные: потепление придет с запада

Погода на выходные: потепление придет с запада

8 часов назад
10 самых убыточных космических миссий в истории

10 самых убыточных космических миссий в истории

8 часов назад
Назван точный маркер прогрессирования рассеянного склероза

Назван точный маркер прогрессирования рассеянного склероза

9 часов назад
Вирусные картинки и мемы используются для манипуляции и пропаганды

Вирусные картинки и мемы используются для манипуляции и пропаганды

9 часов назад
Гостелерадиофонд получил серебряную кнопку Youtube

Гостелерадиофонд получил серебряную кнопку Youtube

26.09.2019 13:29
"Иван Грозный" возвращается в "Зарядье"

"Иван Грозный" возвращается в "Зарядье"

24.09.2019 14:03

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку