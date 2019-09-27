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27 сентября 201919:48

Джигурда и Лисовец отреагировали на запрет курения на балконах

Актер Никита Джигурда и стилист Влад Лисовец прокомментировали законодательное нововведение в России, согласно которому на балконах нельзя будет курить уже с 1 октября.

Джигурда рассказал телеканалу 360, что закон исполняться не будет, поскольку "это бред". По словам артиста, он еще способен понять запрет жарить шашлыки на балконах. Но, по мнению Джигурды, курить люди все равно будут. "Жесткость закона компенсируется необязательностью его исполнения", — отметил артист.

Влад Лисовец, в свою очередь, считает очень странным запрет курения на балконах собственных квартир. По его мнению, сначала нужно заняться культурой нации, а потом уже что-то запрещать.

Лисовец отметил, что нужно не ограничить курение на балконах, а заняться тем, чтобы их расстеклили, поскольку город станет симпатичнее, сообщает РИА Новости. Стилист считает, что пожары возникают не из-за вредной привычки, а из-за отсутствия культуры, к чему можно отнести выброшенный непогашенный бычок в окно. "Из-за этого не должны страдать люди, у которых все в порядке с отношением к чужому добру и к безопасности своих соседей", — заявил Лисовец.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее подписал документ, согласно которому вносятся правки в правила противопожарной безопасности. Так, с 1 октября текущего года россиянам запрещено разводить открытый огонь в гостиницах, общежитиях, на балконах, лоджиях квартир.

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