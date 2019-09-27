Мендель заявила, что не толкала журналиста, это он бросился

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала инцидент, в ходе которого она грубо оттолкнула журналиста, пытающегося задать вопрос Владимиру Зеленскому.

На своей странице в Facebook Мендель пояснила, что не толкнула, а лишь остановила журналиста программы "Схемы: коррупция в деталях" Сергея Андрушко, поскольку тот пытался вплотную приблизиться к украинскому лидеру, вторгаясь в его личное пространство.

Пресс-секретарь заявила, что призывает всех проверять информацию. Она привела пример, согласно которому в США слово "нет" означает для журналиста невозможность подойти к первому лицу, в противном случае его могут арестовать. Мендель отметила, что это особенно важно осознавать после событий 2017 года, когда киллер, изображая журналиста, подстрелил добровольца в Киеве.

Пресс-секретарь сообщила, что, возможно, ее просьбы не дотягивают до высоких стандартов. Но, по ее словам, и Сергей Андрушко — "не самый галантный джентльмен". Мендель отметила, что на видео видно, как она не толкала журналиста, а лишь останавливала его. Кроме того, она сообщила, что о ней уже неоднократно распространяли неправдивую информацию.