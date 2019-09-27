Live

Новости Политика

Все видео этой рубрики
27 сентября 201921:18 Анастасия Попова

Франция скорбит по Шираку погасшей Эйфелевой башней, полосами газет и минутой молчания

Франция скорбит по Шираку погасшей Эйфелевой башней, полосами газет и минутой молчания

Весь сегодняшний день, 27 сентября, к французскому посольству в Москве приходили люди, чтобы отдать дань памяти Жаку Шираку. Бывший президент Франции и один из крупнейших мировых политиков умер накануне на 87-ом году жизни. У здания дипмиссии установлена книга соболезнований, в которой все желающие могли сделать запись. Франция простится с Шираком в воскресенье, 29 сентября. Официальная церемония пройдет в центре Парижа. В понедельник, 30 сентября, в стране объявят общенациональный траур. Сегодня же все французские газеты вышли с портретом Ширака на первых полосах, а кое-где местные власти уже объявили о планах увековечить его память. Так, в Ницце его именем назовут одну из улиц или площадей города.

Жака Ширака похоронят на кладбище Монпарнас рядом с дочерью Лоранс, которой не стало три года назад — кончину отец переживал очень остро. Для Ширака вообще семья была на первом месте, а потому и погребение будет закрыто для посторонних глаз. Проститься все желающие смогут за день до этого, в воскресенье, в доме инвалидов. 

Жак Ширак сегодня, 27 сентября, конечно на всех первых полосах французских газет. Некоторые издания даже посвятили ему около десятка отдельных страниц. Разные фотографии, разные заголовки, но суть одна — Франция потеряла великого политика и скорбит. На вопрос о том, грустная ли для него новость о кончине экс-президента, местный житель Оверстанс Филипп ответил: "Конечно, кончина любого человека — это грустно, особенно когда речь идет о французском президенте Шираке. Он олицетворял собой Европу, очень жаль".

Наследник Жоржа Помпиду и Шарля де Голля, дважды премьер, дважды президент. 18 лет он был мэром Парижа, дышал политикой, при этом отличался невероятной эрудицией и интеллигентностью. В юности знал русский и сам перевел на французский Евгения Онегина, увлекался культурой Африки и Азии. В 1995-ом, сразу после избрания на пост главы государства, распорядился построить музей Бранли для защиты культур и народов от последствий глобализации. В память о нем музей около двух недель будет пускать посетителей бесплатно.

Еще одна местная жительница Марго Пратс поделилась своими воспоминаниями: "Когда он был президентом, мне было всего 10-12 лет, но я помню, как вся Франция радовалась его победе над национальным фронтом, но больше запомнятся его фотографии. Он всегда был человек стиля, то позировал в кафе в Сен-Тропе, то перепрыгивал турникеты в парижском метро — он был не такой как все". 

Фотографии, как вспышки из прошлого, одна за другой на большом экране у мэрии Парижа. О нем говорят и днем, и ночью. Жак Ширак считается самым любимым президентом пятой республики после Шарля де Голля. За сухой статистикой поистине народная любовь.

Елисейский дворец открыли ночью, чтобы всех желающие смогли прийти и оставить запись в книге памяти. Несмотря на поздний час, людей так много, что очередь выходит далеко за пределы дворца.

Погасла Эйфелева башня, во всех госучреждениях и школах пройдут минуты молчания. Ею же будут открывать все матчи французской футбольной лиги на этих выходных. Понедельник во Франции объявлен днем национального траура.

Сейчас

20:24

Стало известно, о чем Лавров говорил с Помпео

18:35

Пожали руки и проговорили 48 минут: Лавров встретился с Помпео

17:25

Deutsche Welle ответила думской комиссии

16:20

В скандале с Трампом и Зеленским обвинили Москву

15:21

Немецкий МИД готов поддержать Deutsche Welle, нарушившую российские законы

14:35

В Швеции арестован уснувший за штурвалом российский капитан

13:51

У Deutsche Welle нашли признаки иноагента и оправдания экстремизма

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Стало известно, о чем Лавров говорил с Помпео

Стало известно, о чем Лавров говорил с Помпео

22 минуты назад
Захарова: по логике Пелоси, руку Россия приложила именно к ней

Захарова: по логике Пелоси, руку Россия приложила именно к ней

2 часа назад
МВД хочет защитить сотрудников от интернет-клеветы

МВД хочет защитить сотрудников от интернет-клеветы

47 минут назад

Трансляции

Генассамблея ООН. 74-я сессия
22:00

Генассамблея ООН. Итоговая пресс-конференция Сергея Лаврова

Завтра, 28 сентября

20:00

Программа "Вести в субботу"

29 сентября

20:00

Программа "Вести недели"
Все трансляции
Вмешательство в дела России: Deutsche Welle ответила думской комиссии

Вмешательство в дела России: Deutsche Welle ответила думской комиссии

3 часа назад
Мендель заявила, что не толкала журналиста, это он бросился

Мендель заявила, что не толкала журналиста, это он бросился

1 час назад
В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу

В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу

2 часа назад
"Sex machine": сын помощника Зеленского дал урок "интимной" кулинарии

"Sex machine": сын помощника Зеленского дал урок "интимной" кулинарии

2 часа назад
Отмена санкций в обмен на переговоры: Вашингтон отказал Тегерану

Отмена санкций в обмен на переговоры: Вашингтон отказал Тегерану

4 часа назад
В Швеции арестован уснувший за штурвалом российский капитан

В Швеции арестован уснувший за штурвалом российский капитан

6 часов назад
Террористы улучшают беспилотники, атакующие Хмеймим

Террористы улучшают беспилотники, атакующие Хмеймим

6 часов назад
Киев считает опасным авиасообщение с Москвой, а поезда оставит

Киев считает опасным авиасообщение с Москвой, а поезда оставит

2 часа назад
"Герой": все секреты съемок приключенческого экшна

"Герой": все секреты съемок приключенческого экшна

8 часов назад
Владимир Спиваков отметит юбилей в Доме музыки

Владимир Спиваков отметит юбилей в Доме музыки

24.09.2019 12:18
Нужна помощь: Гошу Хамитьянова спасет пересадка почки

Нужна помощь: Гошу Хамитьянова спасет пересадка почки

23.09.2019 09:09
Награды олимпийского чемпиона Белошейкина продаются на Ebay

Награды олимпийского чемпиона Белошейкина продаются на Ebay

36 минут назад
Деньги важнее футбола. "Барселона" шантажирует Неймара

Деньги важнее футбола. "Барселона" шантажирует Неймара

1 час назад
Ravonозаменители: что купить вместо узбекских "Нексий" и "Кобальтов"?

Ravonозаменители: что купить вместо узбекских "Нексий" и "Кобальтов"?

1 час назад
Секретарь СНБО Украины попросил президента об отставке

Секретарь СНБО Украины попросил президента об отставке

1 час назад
Замгенпрокурора Украины объяснил закрытие дела Байдена

Замгенпрокурора Украины объяснил закрытие дела Байдена

1 час назад
"Барыс" одержал четвертую победу кряду, обыграв на выезде "Трактор"

"Барыс" одержал четвертую победу кряду, обыграв на выезде "Трактор"

1 час назад
Полная ерунда. Нурмагомедов ответил на вызов Ибрагимовича

Полная ерунда. Нурмагомедов ответил на вызов Ибрагимовича

2 часа назад
Brexit: переговоры между Британией и ЕС снова не принесли результатов

Brexit: переговоры между Британией и ЕС снова не принесли результатов

3 часа назад
Названы условия переименования SSJ100

Названы условия переименования SSJ100

3 часа назад
TikTok отслеживает пользователей через распознавание лиц

TikTok отслеживает пользователей через распознавание лиц

3 часа назад
Жест "ОК" включен в список символов ненависти и расового превосходства

Жест "ОК" включен в список символов ненависти и расового превосходства

3 часа назад
Не легенда, а чудо! Поклонники и друзья поздравляют Веру Васильеву с 94-летием

Не легенда, а чудо! Поклонники и друзья поздравляют Веру Васильеву с 94-летием

3 часа назад
Facebook избавит пользователей от страданий, скрывая лайки

Facebook избавит пользователей от страданий, скрывая лайки

4 часа назад
Старение населения ведёт развитые страны к религиозному подъёму

Старение населения ведёт развитые страны к религиозному подъёму

5 часов назад
Комикс "Джокер" оказался в центре скандала еще до премьеры

Комикс "Джокер" оказался в центре скандала еще до премьеры

5 часов назад
ВАЗ может: найдена "Приора", проехавшая 1 миллион километров. Но...

ВАЗ может: найдена "Приора", проехавшая 1 миллион километров. Но...

6 часов назад
"Охотник" и Су-57 совершили первый совместный полет

"Охотник" и Су-57 совершили первый совместный полет

6 часов назад
"Поджигатель звезд": Игорь Матвиенко рассказал о суточном браке с Джуной

"Поджигатель звезд": Игорь Матвиенко рассказал о суточном браке с Джуной

7 часов назад
Самые дешевые апартаменты в Москве стоят 2 миллиона, самые дорогие - 2 миллиарда

Самые дешевые апартаменты в Москве стоят 2 миллиона, самые дорогие - 2 миллиарда

8 часов назад
Новые камеры замера средней скорости на федеральных трассах: называем адреса

Новые камеры замера средней скорости на федеральных трассах: называем адреса

8 часов назад
Родитель обыкновенный и не очень: виды родителей в мультфильмах

Родитель обыкновенный и не очень: виды родителей в мультфильмах

9 часов назад
Погода на выходные: потепление придет с запада

Погода на выходные: потепление придет с запада

9 часов назад
10 самых убыточных космических миссий в истории

10 самых убыточных космических миссий в истории

10 часов назад
Назван точный маркер прогрессирования рассеянного склероза

Назван точный маркер прогрессирования рассеянного склероза

11 часов назад
Вирусные картинки и мемы используются для манипуляции и пропаганды

Вирусные картинки и мемы используются для манипуляции и пропаганды

11 часов назад
Гостелерадиофонд получил серебряную кнопку Youtube

Гостелерадиофонд получил серебряную кнопку Youtube

26.09.2019 13:29
"Иван Грозный" возвращается в "Зарядье"

"Иван Грозный" возвращается в "Зарядье"

24.09.2019 14:03

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку