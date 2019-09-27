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27 сентября 201922:03 Татьяна Ремезова

Мошенники научились подменять телефоны банков: как не потерять сбережения

Мошенники научились подменять телефоны банков: как не потерять сбережения

Россиян стали чаще обманывать с помощью звонков якобы из банка. СМИ уже неоднократно рассказывали, как вести себя в подобной ситуации. Но мошенники освоили новый способ маскировки, который притупляет бдительность потенциальной жертвы.

Трудно не поверить мошенникам, если на экране телефона высвечивается действительный номер банка, а дальше уверенный голос сотрудника благородно предупреждает, что клиент находится в шаге от катастрофы.

Всего за 2 месяца — июль и август — операторы связи выявили почти 200 случаев подмены номеров банков. Как выясняется, технически такая операция не требует никакого сложного оборудования. Всего лишь нужно приложение на телефоне, куда вводится действительный номер СИМ-карты, подменный номер, который высветится на другом конце провода, и номер жертвы, кому будут звонить.

Часто мошенники прикрываются цифрой 900 — это короткий номер Сбербанка, с которого обычно приходит СМС-сообщения. Не поможет в данном случае даже функция телефона или приложение, которые распознают аферистов и предупреждают, что трубку лучше не брать.

"Такое приложение не распознает его как мошенническое, потому что оно его видит также, как его видим мы — это номер банка. Здесь большая проблема заключается в том, что перед самым звонком у злоумышленников есть очень много информации о жертве как о клиенте банка, как о пользователе каких-то других сервисов. Поэтому выстраивается очень корректный разговор, и это психологически воздействует на человека", — объясняет Анастасия Баринова, специалист Лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB.

Один такой разговор с мошенниками был записан:

- А вы точно служба безопасности Сбербанка?
- А вы точно Эрнест Гедревич?
- Да, а назовите мою фамилию.
- Может ударение не так поставлю – Мацкявичюс.
- А назовите мою дату рождения.
- 25 ноября 1968 года.
- Да, верно.

Тогда у журналиста выпытывали кодовое слово, чтобы якобы отменить списание денег с моей карты. Но потом был еще один звонок с горячей линии другого крупного банка – именно так он определился на телефоне. Что делать человеку в такой стрессовой ситуации?

Есть несколько признаков звонка мошенников, их стоит запомнить.

"Первое, на вас будут давить. Второе, создавать нервозную обстановку. Третье, создавать впечатление, что вот если сейчас ничего не произойдет, то вы потеряете деньги. Все три признака, если вы их почувствовали, то дальнейшие действия очень простые. Прервите разговор, положите трубку, и если у вас есть сомнение, что что-то действительно произошло, то перезвоните в свой банк", — объясняет Артем Сычев, первый заместитель начальника департамента информационной безопасности Центрального банка России.

Не нужно перезванивать по тому номеру, с которого пришел сомнительный звонок. Возьмите свою платежную карту и на обратной стороне найдите номер контактного центра вашего банка. Наберите его самостоятельно и сообщите о проблеме оператору.

"Наши сотрудники в отделениях и все наши информационные ресурсы разъясняют клиентам, с какими угрозами они могут столкнуться. Второе, это то, что, конечно, мы развиваем системы электронного предотвращения мошенничества и очень много инвестируем средств в развитие подобного рода систем. Эти системы позволяют онлайн выявить нетипичное поведение клиента или нетипичное движение денежных средств по счетам клиента и блокируют в такой ситуации возможность осуществления расходных операций", — сообщил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ПАО "Банк ВТБ".

Если вашу бдительность все-таки усыпили и деньги с карты украли, нужно немедленно обратиться в банк. Возможно, средства еще можно вернуть. Но не всегда.

"Не все операции могут быть оспорены. Поэтому второе, что должен сделать клиент в обязательном порядке, это обратиться в правоохранительные органы", — пояснил Артем Сычев, первый заместитель начальника департамента информационной безопасности Центрального банка России.

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