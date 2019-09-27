МВД хочет защитить сотрудников от интернет-клеветы

Министерство внутренних дел России подготовило поправки в федеральных закон "О полиции" для того, чтобы защитить сотрудников ведомства от распространения клеветнической и порочащей их честь информации в Интернете.

Как передает ТАСС, это следует из пояснительной записки к законопроекту, размешенной на федеральном портале нормативных правовых актов.

Отмечается, что документ был разработан по поручению министра МВД РФ Владимира Колокольцева и его задача состоит в защите полицейских и самого министерства от клеветы в Рунете. При этом не уточняется, как именно образом предполагается защищать сотрудников министерства внутренних дел.

Авторы инициативы рассчитывают, что законодательные изменения вступят в силу с января 2020 года.

Комментируя законопроект, заместитель председателя думского комитета по безопасности и коррупции, единоросс Александр Хинштейн заявил, что он и его коллеги "самым внимательным образом рассмотрим этот законопроект в случае его официального поступления в Госдуму".

Он подчеркнул, что парламентарии разделяют обеспокоенность руководства МВД по поводу защиты своего доброго имени, при этом отметив, что "авторитет завоевывается не только и не столько какими-либо запретами и ограничениями".

Хинштейн уверен, что необходимо проанализировать, с чем связано недоверие к работе правоохранительных органов, в частности к полиции.