Live

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
27 сентября 201921:19 Александр Евстигнеев

День дебошира: за сутки три скандала в самолетах, один из участников - известный артист

День дебошира: за сутки три скандала в самолетах, один из участников - известный артист

Сразу три случая авиадебоша на борту самолетов произошли за последние сутки. Нарушители порядка на высоте более десяти тысяч метров не отказывали себе ни в чем: ругались матом, разгуливали по салону, были нетрезвы и даже устроили драку. Причем в одном из эпизодов оказался задействован известный российский артист — он устроил скандал в самолете. Что меняет людей, когда они отрываются от земли?

Артист Максим Аверин взволнован, судя по манере общения на видео. Все же во время рейса Барнаул-Москва произошел не просто мелкий конфликт. Иначе почему его уводит полиция?

"Произошло недоразумение. Все выяснили отношения, все разошлись. Иди домой", — комментирует ситуацию на видео Максим Аверин.

На борту они выступили дуэтом. Главная роль была у директора артиста Николая Коренева. Сам Аверин улыбался в сторонке, пока его коллега ругался матом, унижал экипаж, после взлета ввалился в кухню бизнес-класса, срывал шторки, а на выходе из самолета вовсе поднял руку на стюардессу, пока полицейский не видел.

Конечно, директор Аверина Коренев заявил, что все преувеличено — он был адекватен, ведь выпил всего два бокала шампанского. Классическое либретто к авиадебошу для пассажиров любых профессий.

Кто-то, по традиции, перед вылетом обязательно заходит в бар пропустить стаканчик. А потом еще один, еще и еще. А кто-то после регистрации, уже в чистой зоне, заходит в бизнес-лаунж (карточки для доступа сейчас выдают едва ли не с каждой банковской кредиткой) и там, когда видит бесплатный алкоголь в неограниченном количестве, не может устоять.

Дебош в самолете происходит примерно каждые пять дней — такова статистика по всем российским авиакомпаниям. Например, аэропорт Кольцово. Пьяный екатеринбуржец во время перелета на въетнамский курорт ругался матом и вел себя агрессивно. Когда он вернулся с курорта домой, его задержали. Впереди — суд.

В Минводах рейс из Москвы пришлось встречать и полиции, и бригаде врачей: во время полета подрались две женщины. Синяки, ссадины, административная ответственность. Вообще, ответственность за дебоши в самолете ужесточается, вплоть до реальных тюремных сроков. Но чаще всего хулигану грозит мелкий штраф — не страшно.

"Нужно развивать экономическую составляющую, чтобы хулиган понимал, что дебош будет за его счет. И счет будет немаленьким", — прокомментировал ситуацию главный эксперт Института транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов.

Остановить авиадебошира должно и внесение в "черные списки", но эта мера в России применяется недавно, а пьяный человек не думает о последствиях. Плюс у авиакомпании должны быть веские доводы. В "черный список" пассажир может быть внесен за неподчинение требованиям командира воздушного судна, за хулиганство на борту, за создание угрозы безопасности полета.

Максим Аверин и его директор в черные списки авиакомпании не попали — отделались штрафами за мелкое хулиганство. Этой осенью Госдума окончательно рассмотрит законопроект о применении спецсредств на борту самолета. Экипажи получат право фиксировать буйных пассажиров.

Сейчас

20:24

Стало известно, о чем Лавров говорил с Помпео

18:35

Пожали руки и проговорили 48 минут: Лавров встретился с Помпео

17:25

Deutsche Welle ответила думской комиссии

16:20

В скандале с Трампом и Зеленским обвинили Москву

15:21

Немецкий МИД готов поддержать Deutsche Welle, нарушившую российские законы

14:35

В Швеции арестован уснувший за штурвалом российский капитан

13:51

У Deutsche Welle нашли признаки иноагента и оправдания экстремизма

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Стало известно, о чем Лавров говорил с Помпео

Стало известно, о чем Лавров говорил с Помпео

21 минута назад
Захарова: по логике Пелоси, руку Россия приложила именно к ней

Захарова: по логике Пелоси, руку Россия приложила именно к ней

2 часа назад
МВД хочет защитить сотрудников от интернет-клеветы

МВД хочет защитить сотрудников от интернет-клеветы

46 минут назад

Трансляции

Генассамблея ООН. 74-я сессия
22:00

Генассамблея ООН. Итоговая пресс-конференция Сергея Лаврова

Завтра, 28 сентября

20:00

Программа "Вести в субботу"

29 сентября

20:00

Программа "Вести недели"
Все трансляции
Вмешательство в дела России: Deutsche Welle ответила думской комиссии

Вмешательство в дела России: Deutsche Welle ответила думской комиссии

3 часа назад
Мендель заявила, что не толкала журналиста, это он бросился

Мендель заявила, что не толкала журналиста, это он бросился

1 час назад
В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу

В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу

2 часа назад
"Sex machine": сын помощника Зеленского дал урок "интимной" кулинарии

"Sex machine": сын помощника Зеленского дал урок "интимной" кулинарии

2 часа назад
Отмена санкций в обмен на переговоры: Вашингтон отказал Тегерану

Отмена санкций в обмен на переговоры: Вашингтон отказал Тегерану

4 часа назад
В Швеции арестован уснувший за штурвалом российский капитан

В Швеции арестован уснувший за штурвалом российский капитан

6 часов назад
Террористы улучшают беспилотники, атакующие Хмеймим

Террористы улучшают беспилотники, атакующие Хмеймим

6 часов назад
Киев считает опасным авиасообщение с Москвой, а поезда оставит

Киев считает опасным авиасообщение с Москвой, а поезда оставит

2 часа назад
"Герой": все секреты съемок приключенческого экшна

"Герой": все секреты съемок приключенческого экшна

8 часов назад
Владимир Спиваков отметит юбилей в Доме музыки

Владимир Спиваков отметит юбилей в Доме музыки

24.09.2019 12:18
Нужна помощь: Гошу Хамитьянова спасет пересадка почки

Нужна помощь: Гошу Хамитьянова спасет пересадка почки

23.09.2019 09:09
Награды олимпийского чемпиона Белошейкина продаются на Ebay

Награды олимпийского чемпиона Белошейкина продаются на Ebay

35 минут назад
Деньги важнее футбола. "Барселона" шантажирует Неймара

Деньги важнее футбола. "Барселона" шантажирует Неймара

1 час назад
Ravonозаменители: что купить вместо узбекских "Нексий" и "Кобальтов"?

Ravonозаменители: что купить вместо узбекских "Нексий" и "Кобальтов"?

1 час назад
Секретарь СНБО Украины попросил президента об отставке

Секретарь СНБО Украины попросил президента об отставке

1 час назад
Замгенпрокурора Украины объяснил закрытие дела Байдена

Замгенпрокурора Украины объяснил закрытие дела Байдена

1 час назад
"Барыс" одержал четвертую победу кряду, обыграв на выезде "Трактор"

"Барыс" одержал четвертую победу кряду, обыграв на выезде "Трактор"

1 час назад
Полная ерунда. Нурмагомедов ответил на вызов Ибрагимовича

Полная ерунда. Нурмагомедов ответил на вызов Ибрагимовича

2 часа назад
Brexit: переговоры между Британией и ЕС снова не принесли результатов

Brexit: переговоры между Британией и ЕС снова не принесли результатов

3 часа назад
Названы условия переименования SSJ100

Названы условия переименования SSJ100

3 часа назад
TikTok отслеживает пользователей через распознавание лиц

TikTok отслеживает пользователей через распознавание лиц

3 часа назад
Жест "ОК" включен в список символов ненависти и расового превосходства

Жест "ОК" включен в список символов ненависти и расового превосходства

3 часа назад
Не легенда, а чудо! Поклонники и друзья поздравляют Веру Васильеву с 94-летием

Не легенда, а чудо! Поклонники и друзья поздравляют Веру Васильеву с 94-летием

3 часа назад
Facebook избавит пользователей от страданий, скрывая лайки

Facebook избавит пользователей от страданий, скрывая лайки

4 часа назад
Старение населения ведёт развитые страны к религиозному подъёму

Старение населения ведёт развитые страны к религиозному подъёму

5 часов назад
Комикс "Джокер" оказался в центре скандала еще до премьеры

Комикс "Джокер" оказался в центре скандала еще до премьеры

5 часов назад
ВАЗ может: найдена "Приора", проехавшая 1 миллион километров. Но...

ВАЗ может: найдена "Приора", проехавшая 1 миллион километров. Но...

6 часов назад
"Охотник" и Су-57 совершили первый совместный полет

"Охотник" и Су-57 совершили первый совместный полет

6 часов назад
"Поджигатель звезд": Игорь Матвиенко рассказал о суточном браке с Джуной

"Поджигатель звезд": Игорь Матвиенко рассказал о суточном браке с Джуной

7 часов назад
Самые дешевые апартаменты в Москве стоят 2 миллиона, самые дорогие - 2 миллиарда

Самые дешевые апартаменты в Москве стоят 2 миллиона, самые дорогие - 2 миллиарда

8 часов назад
Новые камеры замера средней скорости на федеральных трассах: называем адреса

Новые камеры замера средней скорости на федеральных трассах: называем адреса

8 часов назад
Родитель обыкновенный и не очень: виды родителей в мультфильмах

Родитель обыкновенный и не очень: виды родителей в мультфильмах

9 часов назад
Погода на выходные: потепление придет с запада

Погода на выходные: потепление придет с запада

9 часов назад
10 самых убыточных космических миссий в истории

10 самых убыточных космических миссий в истории

10 часов назад
Назван точный маркер прогрессирования рассеянного склероза

Назван точный маркер прогрессирования рассеянного склероза

11 часов назад
Вирусные картинки и мемы используются для манипуляции и пропаганды

Вирусные картинки и мемы используются для манипуляции и пропаганды

11 часов назад
Гостелерадиофонд получил серебряную кнопку Youtube

Гостелерадиофонд получил серебряную кнопку Youtube

26.09.2019 13:29
"Иван Грозный" возвращается в "Зарядье"

"Иван Грозный" возвращается в "Зарядье"

24.09.2019 14:03

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку