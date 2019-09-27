Деньги важнее футбола. "Барселона" шантажирует Неймара

Испанская "Барселона" и ее бывший футболист бразилец Неймар пытаются уладить финансовый спор, который возник после перехода нападающего во французский "Пари Сен-Жермен". Дело почти дошло до суда, но каталонцы предложили игроку решить спор без вмешательства Фемиды. Иначе они отказывают ему в возвращении.

Неймар и его хитроумный отец, который является также агентом бразильца, затеяли интересный фокус: по соглашению с "Барсой", которое игрок подписал в 2016 году, он должен был получить 40 млн евро. Однако, буквально через год форвард оказался в "ПСЖ" за рекордные 222 млн евро. Тем не менее, он получил от каталонцев 22 миллиона и теперь хочет забрать оставшиеся 18. Мало того, юристы бразильца настаивают, что клуб должен ему еще и проценты за просрочку платежа.

Когда в столице Каталонии стало известно о претензиях Неймара, "Барселона" направила встречный иск. "Сине-гранатовые" настаивают, что бонус полагался за выполнение всего контракта – с 2016 по 2022 года. Соответственно, в клубе считают, что игроку полагалось всего четверть от 40 млн евро и требуют возврата пропорциональной части первого платежа.

Но самое интересное, что летом Неймар и "Барса" почти договорились о возвращении "блудного" игрока в лоно Каталонии. Правда, сделка сорвалась, но надежда на обратный переход форварда остается. И вот, как сообщает Спортс.Ru со ссылкой на инсайдеров, юристы клуба заявили представителям игрока, что если вопрос о финансовых претензиях не будет улажен в досудебном порядке, это исключит возможность возвращения бразильца. Сам же Неймар настолько хочет вернуться, что попросил гарантий того, что каталонцы его выкупят обратно.