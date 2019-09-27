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27 сентября 201921:09

Стало известно, о чем Лавров говорил с Помпео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на встрече с госсекретарем США Майком Помпео о тщетности попыток Вашингтона оказывать санкционное давление на Россию.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировали в МИД РФ, подчеркнув, что общение состоялось на "полях" Генассамблеи ООН.

На Смоленской площади отметили тщетность подобной политики по отношению к Российской Федерации.

Сообщается, что на встрече с американским коллегой Лавров обратил внимание Помпео на неприемлемость действий Госдепа по отношению к российской делегации, которой было отказано в выдаче виз для участия на мероприятиях ООН.

Министр иностранных России выразил надежду на то, что новое руководство Украине будет добросовестно выполнять Минские договоренности.

Сергей Лавров выразил надежду на то, что новые власти Украины встанут на путь добросовестного выполнения Минских договорённостей.

Также собеседники обсудили ситуацию в Сирии, на Корейском полуострове и на Ближнем Востоке, согласившись с тезисом о том, что основой для преодоления политических разногласий является мирный дипломатический процесс под эгидой ООН.

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