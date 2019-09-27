Награды олимпийского чемпиона Белошейкина продаются на Ebay

Медали и призовые жетоны, которые принадлежали известному советскому хоккейному вратарю Евгению Белошейкину, выставлены на аукцион Ebay. Продавец сообщает, что в коллекции все 17 наград, когда-то заработанных голкипером в составе сборной СССР, а также клубов ЦСКА и СКА.

Известно, что страдавший алкогольной зависимостью Белошейкин сам продал все свои медали во время одного из запоев. Долгое время место нахождение наград было неизвестно, но теперь оказалось, что ими владеет житель Германии, который просит за коллекцию 4700 евро или примерно 330 тыс. рублей.

За свою недолгую карьеру голкипер успел стать олимпийским чемпионом 1988 года, чемпионом мира и серебряным призером мирового первенства, финалистом Кубка Канады, двукратным чемпионом Европы, трехкратным чемпионом СССР в составе ЦСКА, победителем молодёжного чемпионата мира.

Белошейкина в свое называли "новым Третьяком", напоминает Чемпионат.Ru, но из-за проблем со спиртным он потерял место в ЦСКА и сборной, у него не получилось в системе клуба Национальной хоккейной лиги "Эдмонтон Ойлерз", завершал карьеру вратарь в скромном клубе "Ижорец" из Колпино. Во время приступа депрессии покончил жизнь самоубийством в общежитии Санкт-Петербурга 18 ноября 1999 года.