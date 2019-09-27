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27 сентября 201922:09 Станислав Бернвальд

"Охотник" выступил в роли разведчика для истребителя Су-57

"Охотник" выступил в роли разведчика для истребителя Су-57

Новейший ударный беспилотник "Охотник" совершил первый совместный полет с истребителем пятого поколения Су-57. Полет продолжался около получаса: отрабатывали взаимодействие для нахождения и поражения целей. Беспилотник предназначен для разведки: он значительно расширяет поле радиолокации истребителя. Когда такие аппараты направят в войска и что они могут?

Новейшая разработка российского ВПК, тяжелый беспилотник последнего поколения С-70 "Охотник" и истребитель Су-57 — долгожданный тандем в небе. Первый совместный полет продлился более 30 минут. За это время было отработано взаимодействие "по расширению радиолокационного поля истребителя и целеуказанию для применения авиационных средств поражения".

"Это говорит о том, что беспилотник выполнял роль передового разведчика – по его показателям пилот истребителя мог применять бортовое вооружение", — рассказал Алексей Леонков, военный эксперт журнала "Арсенал Отечества".

Первая реакция западной прессы не заставила себя долго ждать. Первый тандем Су-57 и "Охотника" оценило греческое издание On Alert:

"Министерство обороны России выпустило впечатляющее видео о первом совместном полете "Сухого" Су-57 с беспилотным самолетом "Охотник" последнего поколения. Охотник летает без вала и не имеет ни горизонтальных, ни вертикальных стабилизаторов, как бомбардировщик-невидимка США B-2, созданный в конце 1980-х годов".

Действительно форма "Охотника" внешне по своей конфигурации напоминает американский бомбардировщик В-2 Spirit, созданный по аэродинамической схеме "летающее крыло" с использованием технологий малозаметности. Однако сравнивать беспилотный охотник и пилотируемый спирит, как считают эксперты- не корректно.

"Там все-таки экипаж ведет этот самолет, и он страшно дорогой. Он дороже нашего беспилотника. Он дорогой сам по себе, а еще потому, что в нем есть люди, дороже, чем любое железо. Если собьют беспилотник — это одна цена, а если собьют B-1 или B-2 — это огромный ущерб для государства. Это потеря не только железа, но и людей", — сообщил военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

Тандем С-70 и Су-57 не случаен. Истребитель пятого поколения, как говорят эксперты, является "крестным отцом" беспилотника и связано это отнюдь не только родственными узами семейства "Сухого", но и рядом конструктивных особенностей.

"Во-первых, это тесная взаимосвязь на уровне бортового радиоэлектронного оборудования. Но это не секрет, что многие решения по бортовой электронике, которые применены на Су-57, они используются и на С-70. Многие системы вооружения, которые применяются на Су-57, я уверен, будут применяться и на беспилотнике", — прокомментировал главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Само по себе появление уникального БПЛА представляется интересной разработкой для новых технологий, вероятно, и в истребительной авиации. А совместное взаимодействие беспилотника и истребителя, как считают эксперты, это новая веха в истории военной авиации.

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