Лавров обвинил Запад в подмене международных конвенций и оправдании неонацизма

Западные страны взяли курс на подмену международных конвенций собственными правилами. Об этом мировую общественность проинформировал министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Выступление Сергея Лаврова транслировали телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

Он подчеркнул, что наряду с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, неотъемлемой частью международного права являются универсальные конвенции, которые Запад пытается подменить своими формулировками.

Лавров сослался на инцидент в Организации по запрещению химического оружия, чей Технический секретариат путем незаконных манипуляций "незаконно получил атрибутивные функции

в прямое нарушение Конвенции по химоружию и исключительных прерогатив Совета Безопасности".

Глава МИД РФ рассказал о политических играх, которые развиваются вокруг конвенций, обязывающих все государства обеспечивать языковые, образовательные, религиозные и другие права национальных меньшинств.

Лавров обвинил Запад в том, что западные страны игнорируют ущемление прав нацменьшинств, закрывая глаза на существование в Европе "позорного феномена безгражданства".

Руководитель российского внешнеполитического ведомства отметил также, курс Запада на переписывание итогов Второй мировой войны и оправдание неонацизма, а также вандализма в отношении памятников освободителям Европы и жертвам Холокоста.