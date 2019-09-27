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27 сентября 201922:10

Что такое ЧВК "Вагнер" и кто убил российских журналистов: смотрите репортаж Александра Рогаткина

Что такое ЧВК "Вагнер" на самом деле и что российские инструкторы делают в Центральной Африке? Как русским удалось остановить гражданскую войну на экваторе? Кого тренируют на секретной военной базе? И что хранится сейчас в знаменитом холодильнике императора-каннибала Бокассы?


Александр Рогаткин вернулся из Экваториальной Африки, где искал следы таинственной ЧВК, а также пытался понять, кто мог убить трех российских журналистов.

Смотрите большой репортаж Александра Рогаткина из Центрально-Африканской республики в воскресенье вечером, 29 сентября, на телеканале "Россия 1".

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