Сергей Лавров: заявления о причастности России к скандалу вокруг Трампа и Зеленского – паранойя

В ходе пресс-конференции по итогам участия российской делегации в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что все заявления о причастности России к скандалу вокруг телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского являются проявлением очевидной для всех паранойи.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что за инцидентом, связанным с телефонным разговором президентов США и Украины, стоит Россия, передает ТАСС. Сергей Лавров также отметил, что сам факт публикации стенограммы переговоров лидеров США и Украины он считает неприличным. По его словам, еще в детстве мама говорила ему, что читать чужие письма неприлично, а в данном случае речь идет о письмах двух людей, которых их народы избрали на ведущие посты. Министр напомнил, что есть традиции, есть приличия, в том числе, дипломатические, которые предполагают определенную конфиденциальность и определенный уровень согласованности в этих вопросах, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, в Вашингтоне разгорелся скандал после появления информации о том, что в июне текущего года президент США Дональд Трамп оказывал давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе американской администрации переизбраться в 2020 году на второй президентский срок. Якобы, Трамп добивался начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание Вашингтоном финансовой и военной помощи Киеву.

В минувший вторник контролируемая Демократической партией Палата представителей Конгресса США на основании таких подозрений объявила о запуске процедуры импичмента в отношении президента-республиканца Трампа.

В настоящее время бывший вице-президент США Джозеф Байден — наиболее вероятный конкурент Дональда Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах. В среду, 25 сентября, Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины.