Live

Новости В мире

Все видео этой рубрики
28 сентября 201900:00

Бэнкси выставил на аукцион свою вторую картину

Бэнкси выставил на аукцион свою вторую картину

Аукционному дому "Сотбис" пора начинать нервничать — анонимный художник Бэнкси выставил на продажу вторую картину. Речь о работе "Переданный парламент", на ней законодатели изображены в виде обезьян.

Картина на фоне очередного политического кризиса в Великобритании стала особенно популярна, отмечает телеканал "Россия 24". Приблизительная оценка — 3 миллиона долларов. "Переданный парламент" уйдёт с молотка третьего октября.

Эксперты гадают, что в этот раз придумает самый загадочный художник современной истории. Его "Девочку с шаром", которую купили за 1 миллион и 400 тысяч долларов, сразу после продажи исполосовал шредер.

Сейчас

00:27

По запросу США в Испании задержан гражданин России

23:40

Сергей Лавров: заявления о причастности России к скандалу вокруг Трампа и Зеленского – паранойя

22:10

Сергей Лавров выступил на Генассамблее ООН

20:24

Стало известно, о чем Лавров говорил с Помпео

18:35

Пожали руки и проговорили 48 минут: Лавров встретился с Помпео

17:25

Deutsche Welle ответила думской комиссии

16:20

В скандале с Трампом и Зеленским обвинили Москву

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Лавров обвинил Запад в подмене международных конвенций и оправдании неонацизма

Лавров обвинил Запад в подмене международных конвенций и оправдании неонацизма

3 часа назад
"Охотник" выступил в роли разведчика для истребителя Су-57

"Охотник" выступил в роли разведчика для истребителя Су-57

3 часа назад
Пока Лавров и Помпео налаживали диалог, на Трампа нашли новый компромат с "животными"

Пока Лавров и Помпео налаживали диалог, на Трампа нашли новый компромат с "животными"

4 часа назад

Трансляции

Генассамблея ООН. 74-я сессия
20:00

Программа "Вести в субботу"

Завтра, 29 сентября

20:00

Программа "Вести недели"
22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
Все трансляции
Переплюнуть Грету: обеспокоенные изменениями климата подростки отказались рожать

Переплюнуть Грету: обеспокоенные изменениями климата подростки отказались рожать

3 часа назад
По запросу США в Испании задержан гражданин России

По запросу США в Испании задержан гражданин России

1 час назад
Что такое ЧВК "Вагнер" и кто убил российских журналистов: смотрите репортаж Александра Рогаткина

Что такое ЧВК "Вагнер" и кто убил российских журналистов: смотрите репортаж Александра Рогаткина

3 часа назад
Владимир Путин провел совещание Совбеза

Владимир Путин провел совещание Совбеза

1 час назад
Сергей Лавров: заявления о причастности России к скандалу вокруг Трампа и Зеленского – паранойя

Сергей Лавров: заявления о причастности России к скандалу вокруг Трампа и Зеленского – паранойя

2 часа назад
День дебошира: за сутки три скандала в самолетах, один из участников - известный артист

День дебошира: за сутки три скандала в самолетах, один из участников - известный артист

4 часа назад
Мошенники научились подменять телефоны банков: как не потерять сбережения

Мошенники научились подменять телефоны банков: как не потерять сбережения

3 часа назад
Франция скорбит по Шираку погасшей Эйфелевой башней, полосами газет и минутой молчания

Франция скорбит по Шираку погасшей Эйфелевой башней, полосами газет и минутой молчания

4 часа назад
Вячеслав Володин посетил Саратовскую область

Вячеслав Володин посетил Саратовскую область

1 час назад
Честность The Best вне подозрений. ФИФА не признается в обмане

Честность The Best вне подозрений. ФИФА не признается в обмане

4 часа назад
Нет дыма без огня: почему теперь запрещено курить на балконах

Нет дыма без огня: почему теперь запрещено курить на балконах

4 часа назад
Саудовская Аравия открывает свои двери для международного туризма

Саудовская Аравия открывает свои двери для международного туризма

1 час назад
Киев считает опасным авиасообщение с Москвой, а поезда оставит

Киев считает опасным авиасообщение с Москвой, а поезда оставит

7 часов назад
"Герой": все секреты съемок приключенческого экшна

"Герой": все секреты съемок приключенческого экшна

13 часов назад
Владимир Спиваков отметит юбилей в Доме музыки

Владимир Спиваков отметит юбилей в Доме музыки

24.09.2019 12:18
Нужна помощь: Гошу Хамитьянова спасет пересадка почки

Нужна помощь: Гошу Хамитьянова спасет пересадка почки

23.09.2019 09:09
ММА. Али Багов стал чемпионом лиги АСА в легком весе

ММА. Али Багов стал чемпионом лиги АСА в легком весе

29 минут назад
В Крыму начали работу итальянские археологи

В Крыму начали работу итальянские археологи

57 минут назад
Предвзятость или провокация: детского тренера уволили за откровенные снимки в Сети

Предвзятость или провокация: детского тренера уволили за откровенные снимки в Сети

1 час назад
Стало известно, о чем Лавров говорил с Помпео

Стало известно, о чем Лавров говорил с Помпео

4 часа назад
Награды олимпийского чемпиона Белошейкина продаются на Ebay

Награды олимпийского чемпиона Белошейкина продаются на Ebay

5 часов назад
МВД хочет защитить сотрудников от интернет-клеветы

МВД хочет защитить сотрудников от интернет-клеветы

5 часов назад
Деньги важнее футбола. "Барселона" шантажирует Неймара

Деньги важнее футбола. "Барселона" шантажирует Неймара

5 часов назад
Ravonозаменители: что купить вместо узбекских "Нексий" и "Кобальтов"?

Ravonозаменители: что купить вместо узбекских "Нексий" и "Кобальтов"?

5 часов назад
Секретарь СНБО Украины попросил президента об отставке

Секретарь СНБО Украины попросил президента об отставке

6 часов назад
Полная ерунда. Нурмагомедов ответил на вызов Ибрагимовича

Полная ерунда. Нурмагомедов ответил на вызов Ибрагимовича

6 часов назад
"Sex machine": сын помощника Зеленского дал урок "интимной" кулинарии

"Sex machine": сын помощника Зеленского дал урок "интимной" кулинарии

7 часов назад
В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу

В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу

7 часов назад
Захарова: по логике Пелоси, руку Россия приложила именно к ней

Захарова: по логике Пелоси, руку Россия приложила именно к ней

7 часов назад
Названы условия переименования SSJ100

Названы условия переименования SSJ100

7 часов назад
TikTok отслеживает пользователей через распознавание лиц

TikTok отслеживает пользователей через распознавание лиц

7 часов назад
Жест "ОК" включен в список символов ненависти и расового превосходства

Жест "ОК" включен в список символов ненависти и расового превосходства

7 часов назад
Вмешательство в дела России: Deutsche Welle ответила думской комиссии

Вмешательство в дела России: Deutsche Welle ответила думской комиссии

8 часов назад
Facebook избавит пользователей от страданий, скрывая лайки

Facebook избавит пользователей от страданий, скрывая лайки

8 часов назад
Старение населения ведёт развитые страны к религиозному подъёму

Старение населения ведёт развитые страны к религиозному подъёму

9 часов назад
Комикс "Джокер" оказался в центре скандала еще до премьеры

Комикс "Джокер" оказался в центре скандала еще до премьеры

10 часов назад
ВАЗ может: найдена "Приора", проехавшая 1 миллион километров. Но...

ВАЗ может: найдена "Приора", проехавшая 1 миллион километров. Но...

10 часов назад
"Поджигатель звезд": Игорь Матвиенко рассказал о суточном браке с Джуной

"Поджигатель звезд": Игорь Матвиенко рассказал о суточном браке с Джуной

11 часов назад
Самые дешевые апартаменты в Москве стоят 2 миллиона, самые дорогие - 2 миллиарда

Самые дешевые апартаменты в Москве стоят 2 миллиона, самые дорогие - 2 миллиарда

12 часов назад
Новые камеры замера средней скорости на федеральных трассах: называем адреса

Новые камеры замера средней скорости на федеральных трассах: называем адреса

12 часов назад
Родитель обыкновенный и не очень: виды родителей в мультфильмах

Родитель обыкновенный и не очень: виды родителей в мультфильмах

13 часов назад
Погода на выходные: потепление придет с запада

Погода на выходные: потепление придет с запада

14 часов назад
10 самых убыточных космических миссий в истории

10 самых убыточных космических миссий в истории

14 часов назад
Назван точный маркер прогрессирования рассеянного склероза

Назван точный маркер прогрессирования рассеянного склероза

15 часов назад
Вирусные картинки и мемы используются для манипуляции и пропаганды

Вирусные картинки и мемы используются для манипуляции и пропаганды

15 часов назад
Гостелерадиофонд получил серебряную кнопку Youtube

Гостелерадиофонд получил серебряную кнопку Youtube

26.09.2019 13:29
"Иван Грозный" возвращается в "Зарядье"

"Иван Грозный" возвращается в "Зарядье"

24.09.2019 14:03

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку