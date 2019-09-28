Вячеслав Володин посетил Саратовскую область

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в пятницу работал в своем избирательном округе — Саратовской области. В том числе, он ознакомился с реализацией проекта по капитальному ремонту школы в Самойловке.

В ней учится более пятисот детей, сообщает телеканал "Россия 24". Масштабное обновление здания начались в июне, однако темпы работ не удовлетворили спикера. Вячеслав Володин потребовал завершить благоустройство территории до наступления минусовых температур.