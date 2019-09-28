Алексей Дюмин открыл тульский культурный форум

В Туле открылся юбилейный Российско-финляндский культурный форум. Участие в нём принимают около трёх сотен музейных работников двух стран. Темой форума стала "Традиционная культура как базис современных трендов".

В программе запланированы двусторонние партнерские переговоры по десяткам совместных проектов с участием музеев, культурных центров, библиотек, учебных заведений. В тульском Кремле пройдут семинары по развитию визуального искусства, ремесел, библиотечного дела и других направлений.

Приветствие гостям форума направили президенты России и Финляндии, Владимир Путин и Саули Ниинистё. На открытии выступил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщает телеканал "Россия 24".