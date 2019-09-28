Предвзятость или провокация: детского тренера уволили за откровенные снимки в Сети

В Магнитогорске детского тренера по кикбоксингу уволили за провокационные снимки 19-летней давности. Руководство центра, в котором работает педагог, посчитало их аморальными. Впрочем, сама преподаватель уверена: дело не в фотографиях.

Пошлость или искусство? Аморальный контент или провокационная экспрессия тела? Поводом для спора стали фотоснимки. Руководство магнитогорского детско-юношеского центра "Максимум", уполномоченная по правам человека в Челябинской области и вслед за ними — местная прокуратура решили, что такое творчество выставлять на общее обозрение учителю негоже.

"Прокуратура района внесла представление в адрес директора образовательной организации. По результатам рассмотрения данного представления директором образовательной организации, принято решение о применении к ней дисциплинарного наказания в виде увольнения по пункту 8 статьи 81 Трудового кодекса РФ. То есть, увольнение в связи с осуществлением аморального поступка лицом, осуществляемым воспитательные функции", — заявила Евгения Федускина, помощник прокурора правобережного района Магнитогорска.

Налицо конфликт. Вот на видео уволенная учительница и директор учреждения в присутствии представителя прокуратуры пытаются выяснить, почему так получилось. Учитель говорит, что про фото давно забыла и что опубликовал снимки без ее ведома посторонний человек. Директор отвечает: у таких дел нет срока давности.

"Меня не интересует вопрос срока давности этого контента. Меня не интересует. Не перебивайте, когда я говорю. Меня не интересует, кто опубликовал этот контент, меня интересует, почему с начала 2018 года вы не убрали этот контент", — настаивает Евгения Севилькаева, директор детско-юношеского центра "Максимум" г. Магнитогорска.

41-летняя Екатерина Конопенко, больше известная как поэтесса Катя Ганеши, ныне тренер по кикбоксингу. А 19 лет назад, когда и была сделана откровенная фотосессия – модель, участница провокационного неформального творческого проекта, вместе со своим другом Андреем Алексеевым проповедуют редкую ныне религию зороастризм. И таким образом себя выражают. Впрочем, по мнению Екатерины, старые фотографии вовсе не при чем.

"Я считаю, это мое мнение, моя позиция, что меня уволили из-за личной неприязни со стороны директора. То есть, человек имеет ко мне явное негативное отношение и были предприняты все попытки, чтобы я уволилась. Оказывалось давление, отказывали подписывать заявки на выезд с детьми на соревнования, были снижены какие-то выплаты премиальные и т.д.", — считает Екатерина Конопенко.

Екатерина Конопенко обвиняет руководство клуба "Максимум" в притеснении и желании закрыть возглавляемый ею центр помощи птицам и клуб единоборств.

"До этого момента, в прошлом году, состоялся конфликт из-за помещения клуба "Черный дракон", улица Карла Маркса 150, где также, помимо всего, находился центр помощи птицам, официальный, действующий с 1995 года", — продолжает Екатерина Конопенко.

То, что в магнитогорском клубе "Максимум" не все в порядке, говорят несколько видео, так же, как и эротические фотографии, опубликованные в соцсетях. На них — скандалы между педагогами, с руководством, выяснения отношений с детьми.

Кто виноват, в чем мораль или аморальность всей этой истории — еще предстоит выяснить, уволенная тренер намерена в суде отстаивать свои права. Она считает, что на нее совершен банальный донос. Руководство клуба непреклонно. Участие в недвусмысленных фотосессиях и педагогическая деятельность для них — понятия взаимоисключающие.