ММА. Али Багов стал чемпионом лиги АСА в легком весе

На столичной малой "ВТБ Арене" прошел турнир ведущего российского промоушена по смешанным единоборствам АСА 99. В главном бою вечера легковес Али Багов победил Хусейна Халиева в четвертом раунде болевым приемом. Багов стал чемпионом Лиги в своей весовой категории.

В рамках основного карда прошли еще четыре поединка. Юнус Евлоев единогласным решением судей победил Азама Гафорова (у него первое поражение в ММА). Абдул-Рахман Дудаев досрочно выиграл у Олега Борисова во втором раунде. Абдул-Азиз Абдулвахабов во втором раунде задушил Иманали Гамзатханов. Денис Канаков был сильнее База Мухаммада Мубариза единогласным решением судей.