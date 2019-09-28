"Вильярреал" разгромил "Бетис" в матче испанской Ла Лиги

В чемпионате Испании по футболу стартовал 7-й тур. Его программу открывали "Вильярреал" и "Бетис". Гости из Севильи пропустили первыми, но в начале второго тайма смогли отыграться. Однако в дальнейшем "желтая подводная лодка" забила в ворота соперника еще четыре гола. 5:1 – победа "Вильярреала".

Матч стартовал достаточно неспешно и в начале некоторое преимущество имели гости. Однако постепенно игра выровнялась и на 39-й минуте Токо-Экамби вывел хозяев вперед. Впрочем, на 48-й минуте Эмерсон восстановил равновесие. Разгром начался с голом Касорлы на 68-й минуте с пенальти. А затем Токо-Экамби, Морено и Чуквуэзе довели счет до неприличного.

"Вильярреал" набрал 11 очков и занимает место в пятерке лучших. "Бетис" остался на 9-й позиции, имея 8 очков. Другие матчи тура пройдут в субботу и воскресенье.