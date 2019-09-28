Состояние здоровья Джулиана Ассанжа ухудшается

Адвокат основателя WikiLeaks Джулина Ассанжа Карлос Поведа сообщил, что его доверитель по-прежнему находится в условиях полной изоляции и испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

По словам Поведы, заключенный находится изолирован от внешнего мира 23 часа в сутки и имеет всего один час для межличностного общения. Джулиан Ассанж похудел, условия его содержания негативно влияют на его здоровье, передает РИА Новости.

Как сообщалось, австралийский подданный Джулиан Ассанж был арестован британской полицией 11 апреля текущего года после того, как Эквадор отказал ему в убежище на территории своего посольства в Лондоне. В настоящее время он ожидает суда по экстрадиции в США, назначенного на февраль 2020 года.

Власти США предъявили Джулиану Ассанжу обвинения в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи Соединенным Штатам ему грозит многолетнее тюремное заключение.