Курт Волкер уходит в отставку

По информации американских СМИ, ссылающихся на источники, в пятницу, 27 сентября, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку. Сообщается, что о своем решении он проинформировал госсекретаря США Майка Помпео.

Не исключается, что такое развитие событий произошло на фоне разразившегося скандала, связанного с состоявшимся в июне текущего года телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в ходе которого, как считают представители Демократической партии, глава американской администрации оказывал давление на Киев, добиваясь расследования в отношении сына своего политического соперника Джо Байдена, сообщает "Интерфакс".

Американские СМИ сообщают, что в обсуждении дела сына Джо Байдена с украинскими официальными лицами мог быть задействован спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, имя которого фигурирует в списке сотрудников госдепартамента, информацию о которых запросили члены Палаты представителей, расследующие так называемое "украинское дело".