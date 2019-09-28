Андрей Мозалев выиграл этап юниорского Гран-при фигуристов

В столице Хорватии стартовал этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Первыми состязания завершили юноши. Победу в Загребе праздновал россиянин Андрей Мозалев, который был сильнейшим и в короткой, и в произвольной программе.

Мозалев набрал в итоге 236,44 балла. Второе место в Хорватии также досталось представителю России – Артур Даниэлян показал результат 223,82 балла. Третьим стал фигурист из Японии Шун Сато — 219,69 балла.