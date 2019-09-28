Шахматы. Раджабов стал первым финалистом Кубка мира

В российском Ханты-Мансийске в решающую стадию вошел Кубок мира по шахматам. Накануне были сыграны повторные партии полуфинальных матчей. Азербайджанец Теймур Раджабов оказался сильнее француза Максима Вашье-Лаграва и победил по сумме двух партий – 1,5:0,5.

В другом полуфинале играют два представителя Китая – Юй Янъи и Дин Лижэнь. После ничьей в первом туре, они в равном ферзевом эндшпиле заключили мир после 30-го хода и второй партии. Тай-брейк за выход в финал состоится в субботу, 28 сентября. Белыми фигурами его начнет Юй Янъи.