Российские военные специалисты прибыли в Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в Боливарианскую Республику для оказания военно-технической поддержки прибыли два самолета с российскими специалистами. Глава государства уточнил, что эта новая группа сменила тех российских специалистов, которые прибыли в Венесуэлу весной текущего года.

Как сообщалось, 23 марта в аэропорту Каракаса приземлились Ан-124 и Ил-62 с российскими военнослужащими и 35 тоннами груза. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда пояснила, что российские специалисты прибыли в Венесуэлу в соответствии с Конституцией республики, и их нахождение на территории Венесуэлы регулируется подписанным в мае 2001 года соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве.