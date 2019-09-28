ВГИК отметил столетний юбилей

В день рождения института кинематографии режиссер Владимир Меньшов и его ученики представили документальный фильм "ВГИК 100". Картина о закулисной жизни. Воспоминания выпускников, среди которых ныне выдающиеся режиссеры, фрагменты репетиций и вступительных экзаменов, первые студенческие работы.

Лента длится чуть более часа, сообщает телеканал "Россия 24". Кстати, это уже не первый фильм Меньшова о ВГИКЕ, но картина, которую он снимал 50 лет назад, так и не вышла на экраны.

"Меня отстранили от фильма и начали сами перемонтировать. Я там боролся. Ничего не помогало. Перемонтировали педагоги. Выяснилось, что преподавать одно, а монтировать другое. У них очень плохо получилось. Короче они все запутались, и кончилось тем, что картину не будут показывать на юбилее. 50 лет назад. А потом, по какой-то уже злости чтоли, смыли плёнку. Ничего не осталось. Как бы пригодился этот материал мне сейчас к 100-летию ВГИКа. Там много было хорошего материала", — вспоминает Владимир Меньшов.