Ласицкене и Сидорова прошли квалификацию чемпионата мира

В Катаре стартовал чемпионат мира по легкой атлетике. Свой первый день турнир отметил розыгрышем одного комплекта наград в женском марафоне и несколькими квалификационными турнирами. В частности, в прыжках в высоту и прыжках с шестом в финал вышли россиянки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова.

Ласицкене выполнила норматив, взяв с первой попытки высоту 1 м 94 см. Финал в этой дисциплине пройдет в понедельник, 30 сентября. Сидорова также с одного прыжка преодолела планку квалификационных состязаний на высоте 4 м 60 см. Финал в этой дисциплине состоится в воскресенье, 29 сентября.

"Один прыжок был и всё, — цитирует Сидорову РИА Новости. – Что тут комментировать, всё нормально. Жара, конечно, очень сильная, но я надеюсь, что она не скажется на моих выступлениях. Всё-таки внутри стадиона температура в целом комфортная".

В других дисциплинах россияне не смогли преодолеть квалификацию. Елизавета Царева в метании молота заняла итоговое 15-е место, Софья Палкина – 19-е. Прыгуньи с шестом Алена Лутковская и Ирина Иванова заняли 27-е и 29-е места соответственно. В решающую стадию не вышли Дмитрий Сорокин и Алексей Федоров, выступающие в тройном прыжке.