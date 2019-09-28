Президентские выборы в Афганистане стартовали с опозданием

В субботу, 28 сентября, в Афганистане стартовали очередные выборы президента страны. Избирательные участки должны были открыться в 7 часов утра по местному времени, однако даже в тех участках, где были обеспечены все необходимые условия процесс голосования, начался с опозданием на час.

Ранее глава Независимой избирательной комиссии Хава Алам Нуристани сообщила, что из-за угроз безопасности 445 из 5373 избирательных центров будут закрыты, передает "Интерфакс". Поступили сведения о первом серьезном происшествии в день голосования: на юге Афганистана прогремел взрыв у избирательного участка в городе Кандагар. Взрывное устройство сработало спустя час после того, как там начали собираться избиратели. По последним данным, пострадали 15 человек, сообщает ТАСС.

Всего на пост президента Афганистана претендуют 16 кандидатов, в том числе, нынешний глава государства и действующий премьер-министр.

Ранее движение "Талибан" (запрещено в России) выступило с угрозой сорвать выборы, организовав нападения на избирательные центры, сотрудников избирательных комиссий и представителей правоохранительных органов. Для обеспечения безопасности и порядка при проведении выборов в стране привлечены до 72 тысяч правоохранителей и военных. Кроме того, еще от 20 тысяч до 30 тысяч военных готовы прийти им на помощь.