Погба по-прежнему хочет уйти из "Манчестер Юнайтед"

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба намерен покинуть "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно. 26-летний футболист не захотел подписывать новый контракт с самым титулованным клубом Англии.

Контракт Погба с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до мая 2021 года, однако Поль не хочет оставаться в клубе до конца этого срока. Чемпион мира неоднократно изъявлял желание уйти из команды. Летом он был близок к переходу в "Реал", но мадридцев не устроила сумма отступных – 165 миллионов евро.

Но Погба не оставил намерения сменить клуб. Сначала француз выдвинул новые требования к руководству по увеличению зарплаты, а потом отказался подписывать новый договор.