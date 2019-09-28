Андре Виллаш-Боаш: Кокорин мог бы усилить "Марсель"

Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш заявил, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин мог бы усилить его команду. Однако португалец считает такой поворот событий невозможным.

Андре Виллаш-Боаш, отвечая на вопрос французского журналиста, кто бы мог усилить атаку марсельцев, пошутил, что Криштиану Роналду пока связан контрактом с "Ювентусом". "Есть еще мой друг Кокорин. Он недавно освободился из тюрьмы. Но с ним ситуация сложнее. Вряд ли Александр сможет покинуть Россию", — приводит слова Виллаш-Боаша РИА Новости.

Андре Виллаш-Боаш возглавлял "Зенит" в 2014-16 годах, и успел поработать с Кокориным, пришедшим в клуб зимой 2016 года. Чемпион России хотел дозаявить Александра для участия в матчах чемпионата страны, но получил отказ.