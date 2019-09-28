Павел Мамаев может стать игроком "Ростова"

Бывший полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев прибыл в Ростов-на-Дону для переговоров с местным клубом. Не исключено, что футболист подпишет контракт с ростовчанами.

Павел Мамаев вместе с другим участником громкого дела Александром Кокориным 17 октября освободился из колонии по УДО. "Краснодар" расторг контракт с 31-летним футболистом, и Павел стал свободным агентом. Не исключено, что бывший игрок сборной России подпишет контракт с ростовчанами, сообщает "Спорт-Экспресс"

Ранее появлялась информация о переговорах Мамаева с московским "Динамо". Но клуб и футболист не смогли прийти к согласию.