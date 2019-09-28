Новая ЛЭП запущена в Приморье

В Приморье запустили новую ЛЭП, которая обеспечит электроснабжение четырех сел Пожарского района. Раньше они получали электричество с помощью старых дизель-генераторов, которые не справлялись с нагрузкой. Кроме того, деньги на дизельное топливо выделялись из краевого бюджета — это 11 миллионов рублей в год. Теперь снизится не только бюджетная нагрузка, но и тариф для жителей. Компания "Россети" построила в рамках проекта две трансформаторные подстанции, а также проложила 80 километров проводов. Несмотря на сложный рельеф и почти непроходимую тайгу, работы были выполнены менее, чем за полгода. Объем инвестиций составил 242 миллиона рублей.

При монтаже и прокладке линии подрядчики старались не нарушить покой амурского тигра — в этом районе расположен один из последних ареалов, где человек может наблюдать за дикой природой. Пятнистый олень, медведь, изюбрь — все приходят сюда на водопой. Оберегая братьев меньших, человек осторожно впускает в свой быт блага цивилизации.

С пуском новой ЛЭП сразу В 4 населенных пунктах Пожарского района появляется электричество. Постоянное, а не как раньше — по часам. Через непроходимые леса "Россети" провели 80 километров новых линий.

Председатель правления, генеральный директор ПАо "Россети" Павел Ливинский уверяет — энергии хватит всем. Подстанция "Ясеневый" теперь питает не только жилой сектор. Но и фантазию малого предпринимательства.

В день своего открытия новая пекарня кормит весь Красный Яр свежим горячим хлебом. Для вице-премьера Константина Чуйченко испекли новый гастрономический символ дальнего восток — пряник "Краснояровский".

В селе настоящий праздник — ремесленники и их тонкая работа больше не зависят от солнечного дня. Косторезы могут творить круглосуточно — в свете энергосберегающих ламп.

Из 640 жителей Красного Яра — больше половины удегейцы (коренная народность Приморья, не растерявшая своего языка). В местной школе дети, хорошо зная родной язык, привыкают и к "языку 21-го" века — в сельской школе уже проведен интернет. К современным технологиям обращаются и в вопросах здоровья: в поликлинике распечатывают новейший стоматологический рентген.

И все это — в самом отдаленном районе Приморья, где еще недавно даже сотовая связь не ловила. Технологии, заповедная природа и человек учатся сосуществовать мирно.